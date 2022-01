Automobiliste botst op vangrail op rondweg

vr 31 december 2021 22.47 uur

HURDEGARYP - Een automobiliste is op oudjaarsavond gewond geraakt bij een aanrijding op de rondweg van Hurdegaryp. Even na 22.00 uur kwam ze op de Noarder Omwei in botsing met de vangrail. De auto kwam gedraaid op het talud langs de weg tot stilstand.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De vrouw is opgevangen door het ambulancepersoneel en na een behandeling ter plaatse meegenomen. Een berger heeft de beschadigde auto afgevoerd.