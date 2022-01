Meerdere gebieden in NEF veiligheidsrisicogebied

vr 31 december 2021 22.33 uur

ANJUM - De burgemeester heeft in overleg met politie en justitie meerdere gebieden in de gemeente Noard East Fryslan aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit geldt vanaf vrijdag 31 december 2021 om 21:45 uur tot zaterdag 1 januari 2022 om 09:45 uur.

Het gaat om gebieden in en rondom Ferwert, Anjum en Marrum. Directe aanleidingen zijn de incidenten in Anjum en Ferwert. Hierbij werden donderdag brandweer en politie bekogeld. En er is daarnaast ook informatie binnengekomen bij de politie over mogelijke aanstaande ongeregeldheden tijdens oudejaarsavond.

Het besluit houdt in dat politie preventief mag fouilleren. Dit kan zijn in kleding, bagage en ook in voertuigen. Ze mogen dit doen om te zoeken naar wapens of munitie. Zwaar illegaal vuurwerk valt ook in deze categorie.