Jongeren bekogelen ME met vuurwerk

vr 31 december 2021 22.23 uur

KOLLUMERZWAAG - Bij een brand in Kollumerzwaag is de ME op oudejaarsavond bekogeld met vuurwerk. Zij waren daar ter plaatse zodat de brandweer veilig hun werk konden doen. Op de Koarteloane stond namelijk een caravan in brand.

Rondom de brand stonden veel jongeren te kijken hoe hun vreugdevuur werd geblust. De brandweer werd rond 21.30 uur opgeroepen. De ME kwam om 21.45 uur met spoed ter plaatse.

Even na 23.00 uur liet de politie weten dat één persoon is aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging (het gooien van vuurwerk naar de ME).

