ME-inzet bij caravanbrand op kruising in Kollumerzwaag

vr 31 december 2021 21.44 uur

KOLLUMERZWAAG - Een brandende caravan is het vreugdevuur in Kollumerzwaag. De brand werd gesticht op de kruising met de Koarteloane en om 21.28 uur werd de brandweer opgeroepen om de brand te blussen.

Omdat er veel jongeren op de been zijn, gaan de hulpdiensten vooralsnog terughoudend te werk. Op een afstand lijkt het erop dat er een feest gaande is met muziek en vuur.

De Mobiele Eenheid is om 21.45 uur met spoed ter plaatse gekomen om een veilige werkplek te creëeren voor de brandweer. Er zijn rake klappen uitgedeeld maar voor zover bekend is er niemand aangehouden. Jongeren gooiden met vuurwerk naar de politiemensen.

De brand is na de komst van de ME snel geblust en het afval afgevoerd. Het feestje op de kruising was daarmee geëindigd. Er was besloten om de brand en afval op te ruimen omdat de kruising essentieel is voor de doorgang van bijvoorbeeld hulpdiensten.

