Opnieuw auto in brand gezet bij aquaduct

vr 31 december 2021 21.36 uur

BURGUM - Op oudejaarsavond is er - net als vorig jaar - een auto in brand gezet bij het aquaduct bij Burgum. Vorig jaar stond een brandende auto aan de Gariper kant, deze keer aan de zijde van Burgum en Sumar.

De brandweer van Burgum werd om 21.15 uur opgeroepen voor de autobrand. Zij konden alleen via de Stinsweg de bovenkant van het aquaduct bereiken. Mogelijk was de grond te drassig waardoor de brandstichter niet verder kon rijden.

Het is mogelijk om vanaf de Centrale As via de berm het monument te bereiken per auto. Daarna kun je door het gras eventueel doorrijden over het aquaduct heen. Vorig jaar was de auto via deze weg geparkeerd aan de Gariper kant.

