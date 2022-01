Mysterieuze 'heks' gezien in Warfstermolen

vr 31 december 2021 20.01 uur

WARFSTERMOLEN - Op oudejaarsdag is er een heks tegen de bewegwijzering in Warfstermolen 'gevlogen'. Hoe dit heeft kunnen gebeuren en waar de heks thuis hoort is tot nu toe een raadsel.

Ook zijn er nog opvallende dingen in het dorp gezien. Overal in het dorp zijn posters opgehangen met de tekst "Don't drink and fly." Inwoners van het dorp vragen zich af wat dit te betekenen heeft.... Gaat dit om een waarschuwing om niet te veel alcohol te drinken vanavond of om een eindejaarsstunt?

