Caravan in brand gezet in DamwÃ¢ld

Caravan in brand gezet in Damwâld

do 30 december 2021 21.33 uur

DAMWâLD - Een caravan is donderdagavond in brand gezet op het Dr. J. Botkepaad in Damwâld. De plaatselijke brandweer werd om 21.11 uur opgeroepen om de brand te blussen.

Het blussen nam nog enige tijd in beslag omdat het vuur telkens weer opnieuw oplaaide. Dit zorgde voor flinke rookwolken die het zicht op de Badhuswei en Haadwei belemmerden. Er bestonden vermoedens dat de caravan nog gevuld was met wat carbid zodat het vuur telkens opnieuw kon oplaaien.

De brandweer wist uiteindelijk het vuur te doven.

