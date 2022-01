GGD: Coronacijfers dalen, boostercampagne op stoom

do 30 december 2021 18.29 uur

LEEUWARDEN - Met 25% is het aantal besmettingen in Friesland deze week gedaald. Dat meldt de GGD Fryslân. 3072 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 4120 een week eerder. De daling is sterker dan in de andere provincies. De ziekenhuisbezetting blijft ook afnemen.

De mooie cijfers zijn naar verwachting geen overbodige luxe. Het is goed dat de zorg wordt ontlast omdat de omikronvariant van het coronavirus oprukt. Deze is inmiddels landelijk dominant. De GGD laat weten: "De verwachting is dat dit op korte termijn ook in de Friese cijfers zichtbaar zal worden en dat daarna het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. Daarom blijft het nodig het aantal contacten te beperken en zo veel mogelijk mensen te beschermen met (booster)vaccinatie."

Boostervaccinatie helpt

Net als een week geleden is het aantal besmette 75-plussers naar verhouding het hardst gedaald. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten 60 bewoners positief, de helft minder dan een week eerder. Waarschijnlijk komt dit doordat veel ouderen beter zijn beschermd dankzij hun boostervaccinatie.

De vervroegde sluiting van scholen is ook goed zichtbaar in de besmettingscijfers. Er waren in een week tijd de helft minder positieve testen in de leeftijdsgroepen 4-12 jaar en 12-18 jaar. De twintigers vormen nu de grootste leeftijdsgroep die positief test.

60.010 boostervaccinaties

Deze week zijn tot en met woensdag 60.010 extra prikken (boostervaccinaties) gezet. Inmiddels heeft 85 procent van de gevaccineerde Friezen van 75 jaar en ouder een boosterprik ontvangen. Vorige week was dit 80,5 procent. Op de dinsdag geopende XXL Boosterlocatie in Leeuwarden zijn de eerste drie dagen rond 25.000 mensen gevaccineerd.

Mensen geboren in 1986 of eerder kunnen online een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Zij moeten hun id-bewijs meenemen. Daarnaast is het de bedoeling de gezondheidsverklaring vooraf op papier in te vullen en mee te nemen. Dit voorkomt vertraging. GGD Fryslân heeft voldoende prikstraten beschikbaar, ook op Nieuwjaarsdag.

Hulp huisartsen

GGD Fryslân heeft de Friese huisartsen opgeroepen te helpen bij de grootschalige boostercampagne. Zij prikken 7300 bewoners van 170 zorginstellingen zonder medische dienst en 625 niet mobiele thuiswonenden. Deze operaties zijn bijna afgerond. Daarnaast is de huisartsen gevraagd toezicht te houden op de vaccinatielocaties van GGD Fryslân. Meer dan 25 huisartsen draaien er al diensten.

De cijfers

De afgelopen zeven dagen zijn 10.006 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 12.416 vorige week. Het vindpercentage steeg van 26,7 naar 27,8. In totaal zijn nu 729.308 testen bij Friezen afgenomen. De afgelopen zeven dagen zijn 60.905 vaccinaties gezet bij Friezen. Het totaal aantal prikken staat nu op 910.840.

Het totaal aantal besmettingen komt met de 3072 van deze week op 97.221. Er zijn zeven overlijdens doorgegeven, tegen vorige week zeventien. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde van 68 vorige week woensdag naar 56 personen afgelopen maandag. Vorige week lagen er achttien mensen op de IC, maandag zestien.

Gemeenten

In 15 van de 18 Friese gemeenten waren minder besmettingen dan een week eerder. In Oost- en Weststellingwerf en op Vlieland was sprake van een royale halvering. Alleen op Terschelling en Ameland nam het aantal positieve testen toe.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 602 (692), Súdwest-Fryslân 444 (516), De Fryske Marren 265 (344), Smallingerland 257 (375), Heerenveen 241 (307), Waadhoeke 223 (333), Noardeast-Fryslân 201 (312), Opsterland 181 (240), Tytsjerksteradiel 144 (216), Achtkarspelen 141 (258), Dantumadiel 104 (126), Harlingen 83 (83), Ooststellingwerf 82 (178), Weststellingwerf 77 (122), Terschelling 16 (7), Vlieland 2 (5), Ameland 9 (6) en Schiermonnikoog 0 (0).