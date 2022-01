Surhuisterveen: vuurwerk lag in hal en in schuur

do 30 december 2021 17.04 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft twee lasten onder dwangsom opgelegd aan een 46-jarige man uit Surhuisterveen. Woensdag stuitte de politie in zijn woning aan de Koarstmoas op een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk.

386 kg

Het gaat in totaal om 386 kilo vuurwerk, waarvan een deel zeer zwaar. Het vuurwerk was opgeslagen in de hal en in een schuur bij de woning. De politie heeft geconstateerd dat er sprake was van een zeer gevaarlijke situatie voor de woonomgeving.

Met het opleggen van de dwangsommen wil burgemeester Brouwer herhaling voorkomen. De man werd 11 jaar geleden ook al eens voor hetzelfde feit door de politie opgepakt.

Onaccceptabel

"Dit is onacceptabel. In geval van herhaling gaat dit de dader veel geld kosten", aldus Oebele Brouwer. Een illegale vuurwerkvondst zoals in Surhuisterveen is in strijd met het Vuurwerkbesluit, het Bouwbesluit en daarmee met de Woningwet. "Het levert een grote bedreiging en gevaar op voor de leefbaarheid en veiligheid."

Naast de dwangsommen die de burgemeester heeft opgelegd, is de politie bezig met een strafrechtelijk onderzoek.