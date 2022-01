Man (49) 'lokte' kinderen via TikTok en liet zijn piemel zien - 6 maanden cel en behandeling

do 30 december 2021 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Sneek die via de sociale media-app TikTok afspraakjes maakte met jonge kinderen en vervolgens, als hij de kinderen heimelijk ontmoette, zijn geslachtsdeel liet zien en liet aanraken, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Meer rekening met verminderde toerekeningsvatbaarheid

Het vonnis van de rechtbank valt lager uit dan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) eiste. Het OM eiste twee weken geleden acht maanden cel plus acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank hield, meer dan het OM, rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Berichtjes met aubergine-icoontje

Bij de man zijn verschillende stoornissen vastgesteld, waaronder een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en narcisme. Deze zomer benaderde de Sneker jonge kinderen via TikTok. Hij plaatste berichtjes met een aubergine-icoontje – een verwijzing naar het mannelijk geslachtsdeel – met de tekst: “Wat zou je ervoor over hebben dit te zien?” Hij beloofde de kinderen geld – 150 euro – en heeft daadwerkelijk afspraakjes gemaakt met in ieder geval drie kinderen van negen en tien jaar oud.

Politie ingeschakeld

In Burgum, Holwerd en Zwolle ontmoette hij de kinderen, zeer waarschijnlijk hebben er ook in Garyp en Sumar ontmoetingen plaatsgevonden. Aan twee meisjes heeft de Sneker zijn geslachtsdeel getoond en heeft hij zijn penis aan laten raken. Bij een jongetje bleef het bij een poging. Een week na de ontmoeting met een meisje in Holwerd werd de man opgepakt. Het meisje had thuis verteld wat er was gebeurd. De ouders schakelden de politie in waarop een ontmoeting in scene werd gezet en de verdachte werd aangehouden.

Contact via sociale media vermijden

Volgens de rechtbank bagatelliseerde hij het misbruik door te zeggen dat hij geen seksuele intenties had. Hij beweerde dat het hem ging om de spanning en de aandacht. De rechtbank rekent hem aan dat hij zijn persoonlijke belangen heeft laten prevaleren boven de belangen van de slachtoffers. De man moet zich na de detentie melden bij de reclassering en hij moet zich laten behandelen. Hij mag op geen enkele wijze contact opnemen met de slachtoffers en hij moet contact met minderjarigen via sociale media vermijden.