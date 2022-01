Meeste cash in het Noorden

wo 29 december 2021 19.45 uur

LEEUWARDEN - De grootste fans van contant geld wonen in de drie noordelijke provincies. Dat blijkt uit onderzoek van de bank KNAB. Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hebben met 75 euro het meeste geld in een doorsnee portemonnee zitten. In tegenstelling tot de rest van het land ziet in het Noorden een minderheid (44%) contant geld vóór 2030 verdwijnen.

Het merendeel van de Nederlanders ziet contant geld binnen een paar jaar verdwijnen. 57% denkt dat je in 2030 bijna nergens meer met contant geld kunt betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.000 klanten. Toch is contant geld op dit moment nog populair. Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben nog altijd cash op zak. In een doorsnee portemonnee zit op dit moment € 50.

Slechts 9% van de ondervraagden zou het geen probleem vinden als contant geld verdwijnt. Men zet vooral nog vraagtekens bij de veiligheid van mobiel betalen. Slechts 28% beschouwt betalen met de smartphone als veiliger dan betalen met contant geld. De betaalpas scoort qua veiligheidsgevoel beter dan betalen met de smartphone. 43% van de respondenten vindt betalen met de betaalpas veiliger dan betalen met contant.

Grip op financiën

Contant geld is nog om een andere reden populair; ruim de helft van de ondervraagden geeft aan met contant geld meer grip te hebben op hun financiën. Ze hebben een beter idee bij hoeveel geld ze hebben en wat ze uitgeven.

Digitale munten in de supermarkt

In het onderzoek keek Knab ook vooruit naar mogelijke betaalmethodes van de toekomst. Bijna een kwart van alle ondervraagden ziet de digitale munt de komende jaren z’n intrede doen in de supermarkt. Vooral jongeren zien dat gebeuren: ruim 1 op de 3 respondenten onder de 36 jaar denkt dat je in 2030 je dagelijkse boodschappen kunt afrekenen met - bijvoorbeeld - de Bitcoin. In de praktijk zal dat overigens nooit gebeuren omdat ons huidige girale betaalsysteem wereldwijd al één van de beste is.

Aantal mensen met cash daalt langzaam

Op het moment van de ondervraging had 82% van de Knab-klanten contant geld op zak. In 2014 ging dat – bij een vergelijkbaar onderzoek – nog om 95%. Het aantal mensen met fysiek brief- en muntgeld daalt dus gestaag.

Poll: Wanneer gebruik jij nog contant geld?

Tankstation 15,4%

Marktplaats 20%

Supermarkt 21,5%

Horeca 13,8%

Onderling met vrienden 7,7%

Op de markt 7,7%

Vrijwel nooit meer 13,8%

65 stemmen - poll is beëindigd