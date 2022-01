Auto in botsing met 45 km auto bij Paesens

wo 29 december 2021 15.45 uur

PAESENS - De bestuurder van een auto en de bestuurster een 45 km auto kwamen woensdagmiddag met elkaar in botsing op de kruising van de Boltawei met de Dyksterwei bij Paesens. Het ongeval vond omstreeks 15.19 uur plaats.

Zowel de politie, brandweer als ambulance werden opgeroepen voor het ongeval. De bestuurster van de 45 km auto wist uiteindelijk met enige hulp haar voertuig te verlaten. Ze kon zelf lopend - met wat ondersteuning - de brancard bereiken. Voor de zekerheid is ze meegenomen per ambulance.

Beide voertuigen liepen flinke schade op. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Het ongeval gebeurde op het moment dat de bestuurder van de zwarte auto vanuit Anjum richting Paesens reed. De bestuurder had de vrouw in de 45 km auto wel van links (uit de erichting Lioessens) zien aankomen maar ze stopte niet en een aanrijding was het gevolg.

