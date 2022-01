Waar moet je op letten bij tapijt in je huis?

wo 29 december 2021 12.09 uur

LEEUWARDEN - Tapijt is de perfecte vloer om van je kamer een sfeervolle ruimte te maken. Daarnaast is tapijt heerlijk zacht waardoor het een feestje is om op te lopen. Ideaal voor bijvoorbeeld de slaapkamer. Tapijt is bij uitstek ook geschikt voor het bekleden van je trap. Ben jij op zoek naar een uniek tapijt? Wij vertellen je de belangrijkste aandachtspunten. Zo kies jij gegarandeerd het juiste tapijt.

Een tapijt die past bij jouw woonstijl

Tapijt is verkrijgbaar in ontzettend veel verschillende patronen en kleuren. Van roomwit tot diepzwart en alle kleuren die daar tussenin zitten. Bij Ambiant kun je kiezen uit tapijten die gemaakt zijn van kunstmatige garen, zoals polyester, en natuurlijke garen, zoals wol. Welke garen je ook kiest, elk type heeft zijn unieke eigenschappen zoals duurzaamheid, uitstraling en de mate van vlekbestendigheid. Tapijt van polypropyleen is het populairste type garen. Dit komt door de hoge mate van vlekbestendigheid die dit tapijt heeft. Wil je de trend volgen? Dan is een tapijt van natuurlijke garen echt een must have! Zo maak je van je ruimte een echte eyecatcher.

Ga jij voor hoog- of laagpolig tapijt?

Tapijt is verkrijgbaar in hoogpolige en laagpolige varianten, met beide hun eigen voordelen. Zo is een hoogpolig tapijt heerlijk zacht, ontzettend sfeervol, warm en geeft het een chique uitstraling. Door het zachte karakter is hoogpolig tapijt een ideale vloer voor kleine kinderen. Laagpolig tapijt is daarentegen iets minder zacht maar wel gemakkelijker in onderhoud. Stofdeeltjes kunnen bij een laagpolig tapijt namelijk minder diep tussen de garen zakken en zijn daardoor eenvoudiger te verwijderen met de stofzuiger.

Tapijt schoonmaken en reinigen

Een tapijt wordt vaak geplaatst op plekken waar wel eens gemorst wordt. Het schoonmaken van tapijt is, in tegenstelling tot harde vloeren, iets intensiever maar door het juiste onderhoud kun je jaren van je vloerbedekking genieten. Zo is het belangrijk om je tapijt minimaal één keer in de week te stofzuigen. Afhankelijke van je type tapijt kun je een roterende borstel gebruiken, ook wel turboborstel genoemd. Een turboborstel is perfect voor laagpolige tapijten. Door de roterende werking worden de tapijtvezels uit elkaar getrokken en het vuil eenvoudig verwijderd. Bij een hoogpolig tapijt wordt het gebruik van een roterende borstel juist afgeraden, omdat door het draaien de lussen vast komen te zitten in de borstel.

Zo verwijder je gemakkelijk een vlek

Is er een vlek ontstaan in je tapijt? Probeer het dan zo snel mogelijk droog te deppen met een absorberend papier of een schone doek. Wrijf nooit! Dan duw je het vuil namelijk dieper in het tapijt en wordt de vlek juist groter. Dep vervolgens met een natte, schone doek van buiten naar binnen en leg de doek daarna op de vlek zodat de doek de vlek kan opnemen. Is de vlek hardnekkig? Dan kun je het beste gebruik maken van een Co-pro tapijtreiniger. Dit middel is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkige vlekken in alle soorten tapijt. Heb jij huisdieren? Dan adviseren wij een laagpolig tapijt omdat deze minder snel beschadigd en gemakkelijker te reinigen is dan hoogpolig tapijt.