Automobilist rijdt fietsster aan op Boerestreek

di 28 december 2021 17.37 uur

KORTEHEMMEN - Een fietsster is dinsdagmiddag ten val gekomen na een aanrijding met een auto. Het ongeval vond plaats in een bocht aan de Boerestreek in Kortehemmen. De automobilist zou de binnenbocht hebben gepakt waarbij de fietsster werd geraakt en ten val kwam.

Een ambulance kwam omstreeks 17.00 uur met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Na controle is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de aanrijding is de fiets in tweeën gebroken.

FOTONIEUWS