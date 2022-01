Zwaar vuurwerk (86 kg) aangetroffen in Hurdegaryp

di 28 december 2021 12.26 uur

HURDEGARYP - Een inwoonster van Hurdegaryp had ruim 70 kilogram professioneel vuurwerk (categorie F4) in huis. Daarnaast lag er ook nog 16 kilogram normaal vuurwerk (F2) opgeslagen. De politie stuitte op het vuurwerk en heeft alles in beslaggenomen.

De situatie was volgens burgemeester Jeroen Gebben zorgelijk: "It wie in soad fjoerwurk yn in hûs yn in wenwyk en dêr't wurde ek noch by rookt...." Om de bewoonster direct tot een halt te roepen, besloot Gebben om een last onder dwangsom op te leggen.

Flinke boete

Een last onder dwangsom is een mogelijkheid die een burgemeester kan toepassen. Bij een nieuwe overtreding kan de bewoonster een flinke boete verwachting. Op de achtergrond is ook een strafrechtelijk proces opgestart. Omdat dat vaak langere tijd in beslag neemt, werd door burgemeester Gebben besloten om ook zelf een maatregel op te leggen.

De grote hoeveelheid vuurwerk werd recent door de politie ontdekt. Het is onbekend wanneer dat was. Het betrof ruim 70 kilo professioneel vuurwerk van de hoogste categorie (F4) en 16 kilo normaal vuurwerk (F2).

Opslag in slaapkamer

Het vuurwerk was opgeslagen in twee slaapkamers in de woning. Eén van de kamers diende als slaapkamer. De politie heeft geconstateerd dat er in het huis sprake was van een gevaarlijke situatie in de vorm van brandgevaar, explosiegevaar en persoonlijk letsel.

Met het opleggen van de dwangsom wil burgemeester Gebben herhaling voorkomen. Een illegale vuurwerkvondst is in strijd met het Vuurwerkbesluit, het Bouwbesluit en daarmee met de Woningwet. "Het levert een grote bedreiging en gevaar op voor de leefbaarheid en veiligheid."