Auto in sloot; eigenaar zelf al hulp geregeld

ma 27 december 2021 13.07 uur

SURHUIZUM - Op It Langfal bij Surhuizum is maandag een auto in een sloot terecht gekomen. Rond 12.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Toen zij ter plaatse kwamen was er niemand meer aanwezig bij het voertuig.

Het ongeval zou al rond 11.45 uur gebeurd zijn. Volgens een getuige zou een vrouw uit Surhuizum de auto hebben bestuurd toen het mis ging. Aangezien de vrouw naar haar werk moest zou zij een andere auto hebben gepakt om alsnog op tijd op haar werk te komen. Haar man zou toen weer naar de plek van het ongeval gegaan zijn om op de inmiddels in kennis gestelde berger te wachten.

Vermoedelijk heeft een passant de hulpdiensten gebeld omdat de auto half in de sloot lag. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten.

