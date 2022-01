Auto glijdt van spekgladde weg de sloot in

ma 27 december 2021 09.49 uur

GROU - Op de Suorein bij Grou is maandagochtend een auto van de weg geraakt en de sloot in gegleden. De bestuurster van de auto wist er zelf uit te komen en bleef ongedeerd. Politieagenten zijn aanwezig in afwachting van de berger.

De bestuurster was in een bocht in de slip gekomen en daarna in de sloot beland. Sommige wegen in het noorden van het land zijn spekglad door ijzel. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.

