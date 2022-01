Zwaargewonde bij ernstig ongeval op de Wâldwei

ma 27 december 2021 09.27 uur

LEEUWARDEN - Op de Wâldwei tussen Garyp en Leeuwarden heeft maandagochtend een ernstig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten - waaronder het Mobiel Medisch Team - werden rond 07.45 uur opgeroepen. Het is niet bekend wat er zich precies heeft afgespeeld.



Bij het ongeval is één slachtoffer zwaargewond geraakt. Deze persoon is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met het sporenonderzoek is de weg richting Leeuwarden afgesloten tussen Garyp en Leeuwarden-Oost. Het is nog onbekend wanneer de weg weer wordt vrijgegeven. Het overige verkeer wordt lokaal omgeleid.

