KNMI: code oranje vanwege ijzel

ma 27 december 2021 09.04 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI waarschuwt dat het maandagochtend verraderlijk glad kan zijn. Er is daardoor code oranje afgekondigd. In Friesland zijn maandagochtend al meerdere ongevallen gebeurd door gladheid. Meldkamer Noord Nederland adviseert om niet de weg op te gaan of uw autorit uit te stellen.

Het is bewolkt en er valt af en toe motregen. De combinatie van koude ondergrond en neerslag kan leiden tot ijzel, die de wegen plaatselijk spekglad kan maken. Het KNMI kondigde eerder op de ochtend code geel af voor Friesland, maar heeft dat aangepast naar code oranje. Op de Waddeneilanden is code geel nog wel van kracht. In Groningen en Drenthe is eveneens sprake van code oranje.