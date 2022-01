4 slimme manieren minder te betalen voor je zorgverzekering in 2022

ma 27 december 2021 08.00 uur

LEEUWARDEN - Prijs blijft voor de meeste Nederlanders de belangrijkste reden om te kiezen voor een andere zorgverzekering. Helaas schieten de prijzen ieder jaar weer omhoog. Ook in 2022 betalen we weer een paar tientjes meer voor dezelfde dekking.

Wat wordt vergeten is dat ook de prijsverschillen tussen verzekeringen steeds verder toenemen. De gemiddelde verzekerde kan daar een mooi slaatje uit slaan.

Hier zijn 4 slimme manieren om volgend jaar minder te betalen voor je zorgverzekering.

1. Verhoog je eigen risico

Een voor de hand liggende methode om je zorgpremie in één klap te verlagen, is het verhogen van je standaard eigen risico.

Normaal ligt dit bedrag op 385 euro. Door hier 500 euro bij te zetten, verlaag je jouw zorgpremie met circa 250 euro op jaarbasis. De basispremie komt bij een aantal verzekeraars dan zelfs uit onder de 90 euro per maand.

Dit zijn de vijf goedkoopste zorgverzekeringen in 2022:

1. ZieZo Selectief: € 86,25

2. Anderzorg: € 88,50

3. Zorg en Zekerheid: € 88,85

4. FBTO: € 88,95

5. ZieZo Basis: € 90,25

Vind deze deals hier

Let op: bij deze verzekeringen geldt dus een eigen risico van 885 euro.

Om nog meer te besparen heeft Koen Kuijper van de vergelijkingssite Zorgwijzer nog een extra tip.

Hij legt uit: “Door je zorgpremie in één keer voor een heel jaar te betalen? Dan betaal je zelfs nog iets minder. Je krijgt dan nog eens 1 tot 2 procent korting op het totale bedrag. Dat scheelt je een paar tientjes.”

2. Verzeker gezinsleden apart

Het is vrijwel altijd goedkoper om ieder gezinslid apart te verzekeren, dus bij een andere zorgverzekeraars als de ander.

Kuijper: “Apart verzekeren is meestal voordeliger omdat iedereen binnen het gezin normaal gesproken andere eisen en wensen heeft op het gebied van zorg. Wat voor de één een goedkope optie is, kan voor de ander duur uitpakken. Er is nooit één verzekeraar die in iedere situatie het meest voordelig is.”

Maak daarom altijd een aparte vergelijking per gezinslid. Minderjarige kinderen kun je gratis meeverzekeren. Het handigste is om dit te doen bij de ouder met de ruimste dekking, bijvoorbeeld voor orthodontie.

3. Voorkom dat je dubbel verzekerd bent

Het is zonde van je geld als je dubbel bent verzekerd voor bepaalde zorgkosten.

Zo dekt een reisverzekering vaak repatriëring en de geneeskundige kosten in het buitenland boven het Nederlandse tarief. Je hebt dan geen aparte aanvullende verzekering nodig. Dat scheelt weer in de kosten.

Misschien ben je al wat ouder en verblijf je in een zorginstelling. Dan het zijn dat bepaalde zorg, zoals fysiotherapie, tandheelkunde of ergotherapie al wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een aanvullende verzekering ben je dan dubbel verzekerd en betaal je dus eigenlijk voor niets.

“We krijgen regelmatig berichten van mensen die alle nodige zorg via de Wlz ‘gratis’ vergoed krijgen, maar dan alsnog een aanvullende verzekering hebben voor ruim 50 euro in de maand. Eeuwig zonde”, aldus Kuijper.

4. Laat je huisarts de ingreep doen

Zodra je gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering betaal je jouw eigen risico. Dit geldt voor bijvoorbeeld medicijnen, zorg in het ziekenhuis en psychologische zorg. Je moet dan eerst minimaal 385 euro betalen, voordat iets daadwerkelijk wordt vergoed.

Sommige ingegrepen kan je echter door je huisarts laten doen. Het goede nieuws is dat je dan geen eigen risico betaalt! De gemaakte kosten worden dan volledig vergoed door je zorgverzekeraar.

Voorbeelden van kleine ingrepen die je bij de huisarts kan laten doen:

Zetten van een spiraaltje

Verwijderen van een moedervlek of bultje

Het hechten van een wond

Verwijderen van vocht uit de buikholte

Bonustip: vergelijk altijd je zorgverzekering (zelfs als je denkt dat dit niet nodig is)

Als je verzekerd blijft bij je huidige verzekeraar is de kans groot dat je te veel betaalt of dat je dekking niet meer aansluit bij je zorgwensen. Het is daarom altijd slim om een vergelijking te maken tussen de verschillende verzekeringen.

Zelfs de overheid raadt consumenten aan hun huidige zorgpolis onder de loep te kijken. Vergelijken kan geen kwaad. Niets doen wel!

Je hebt nog 4 dagen de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Je huidige zorgverzekering wordt dan automatisch stopgezet en de nieuwe verzekering gaat in op de 1e dag van het nieuwe jaar.

Check zelf of jij kunt besparen