Brand in CV-ketel loopt met sisser af

zo 26 december 2021 14.23 uur

OOSTERNIJKERK - In een woning aan de Griene Wei in Oosternijkerk ontstond op Tweede Kerstdag brand in een CV-ketel op de overloop. Eerder was op Eerste Kerstdag al een rookmelder afgegaan maar de bewoner had niet door dat de CV-ketel de oorzaak was. Wel had hij een brandgeur waargenomen waarvan hij dacht dat dat mogelijk afkomstig was van de houtkachel van de overburen.

Op Tweede Kerstdag ging de rookmelder opnieuw af en werd duidelijk dat de CV-ketel de oorzaak was. De stekker werd direct uit de wandcontactdoos getrokken en de ramen werden open gezet om de woning te luchten. De bewoner regelde direct een nieuwe ketel die maandag gemonteerd zou worden.

Mogelijk heeft het openen van de ramen ervoor gezorgd dat er zuurstof bij de ketel kwam waardoor deze is gaan branden. Met hulp van enkele buurtbewoners is de CV-ketel gedemonteerd en uit huis gehaald.

De brandweer van Ternaard werd om 13.58 uur gealarmeerd voor de brand. Toen ze ter plaatse kwamen was de CV ketel al naar buiten gebracht en was de brand gedoofd. De brandweerlieden hebben onder andere met een warmtebeeldcamera een inspectie uitgevoerd, maar hoefden verder niet meer in actie te komen.