Auto's in botsing door laagstaande zon

zo 26 december 2021 11.39 uur

DRACHTEN - Op de Torenstraat in Drachten zijn zondagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Eén van de twee auto's sloeg af, maar zag door de laagstaande zon de tegenligger over het hoofd. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

Beide voertuigen raakten aan de voorzijde beschadigd. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto's mee te nemen.

