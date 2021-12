Zwaan op ijs houdt brandweer bezig

za 25 december 2021 16.00 uur

HURDEGARYP - Op Eerste Kerstdag hield een (soms dansende) witte zwaan de gemoederen flink bezig in het park van Hurdegaryp. Dankzij de vorst lag er een dun laagje ijs in de vijver en de zwaan zat aanvankelijk mogelijk vast. Wandelaars besloten daarom om even voor 14.00 uur de brandweer te bellen.

Voor de Burgumer brandweer was het een kwartier later een hele operatie om de zwaan in beweging te krijgen. Op momenten van spanning, vloog de zwaan - soms dansend - een stukje verder.

Na een halfuur werd door de bevelvoerder van de brandweerploeg besloten de zwaan met rust te laten. Het was overduidelijk dat het dier niet verzwakt was en misschien wel graag op het ijs wilde blijven.