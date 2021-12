Rabobank Burgum maakt plaats voor DE BANK

za 25 december 2021 15.15 uur

BURGUM - De Rabobank heeft sindskort geen bankgebouw meer in Burgum. Op 8 december verkocht de bank haar kantoorpand aan de Bulthuissingel. De nieuwe eigenaren gaven het gebouw de naam DE BANK. Wie gaat zich er vestigen?

Voor 1.560.000 euro werd het gebouw gekocht door Abernz Holding B.V. en Jeedrie B.V. uit Garyp en Auke Attema van AA Fysio. Allen zijn voor eenderde eigenaar geworden. De fysiotherapeut uit Blauwhuis neemt als eerste met zijn praktijk zijn intrek in het voormalige bankgebouw.

Welke ZZP'er nog meer?

Het is de bedoeling dat DE BANK eenzelfde soort invulling krijgt als het voormalige bankgebouw in Damwâld. Daarin vestigden zich ook ZZP'ers en bedrijven. DE BANK opent in 2022 de deuren voor ondernemers uit de regio Burgum.

Verbouwing

"Een centraal gelegen pand met alle faciliteiten en volop mogelijkheden om je als bedrijf of ZZP'er te vestigen. Een centrum 'foar sûnens', maar ook voor ondernemers uit andere branches. Begin volgend jaar start de verbouwing en als huurder kun jij nu nog mee bepalen hoe jouw ruimte, kantoor of praktijk eruit komt te zien." zo staat geschreven op de nieuwe website van DE BANK.