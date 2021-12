Schaap op Wâldwei, auto's in botsing

za 25 december 2021 13.00 uur

OPEINDE - Een schaap is zaterdagochtend aan de wandel gegaan op de Wâldwei (N31) bij Opeinde. Automobilisten op de autoweg schrokken van het dier en omstreeks 10.30 uur kwamen een auto en taxibus met elkaar in botsing. Bij dit ongeval kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

Later in de ochtend was het schaap nog altijd actief op de autoweg ter hoogte van Nijega. Bestuurders schrokken opnieuw maar er vonden geen nieuwe aanrijdingen plaats.

Een agent heeft het dier uiteindelijk moeten doodschieten. Dat gebeurde aan de andere kant, langs de zuidelijke rijbaan richting Drachten. De wegbeheerder heeft het dode schaap later opgehaald en afgevoerd.