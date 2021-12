RIVM verzwaart isolatie- en quarantainerichtlijnen

vr 24 december 2021 18.55 uur

LEEUWARDEN - Het RIVM verzwaart vanaf vrijdag de isolatie- en quarantainerichtlijnen. Reden voor de nieuwe adviezen is de komst van de omicron variant van het coronavirus, die besmettelijker blijkt te zijn. Mensen die een nauw contact met een besmet persoon hebben gehad, en gevaccineerd zijn of genezen van het coronavirus, moeten vanaf vandaag ook 10 dagen in quarantaine. Dit was voorheen nog niet zo. Toen was alleen een test nodig op de vijfde dag bij de GGD. Wel mag die groep bij een negatieve test op de vijfde dag na het nauwe contact, de zelfisolatie beëindigen.

Nauw contact

Alle huisgenoten van, en mensen die een nauw contacten hebben gehad met een besmet persoon, moeten dus in quarantaine. Een nauw contact betekent langer dan 15 minuten in de buurt zijn op minder dan 1,5 meter. Mensen die positief zijn getest bij de GGD, maar geen klachten hebben, moeten vanaf vandaag 7 dagen in quarantaine. Dat was 5 dagen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar die een huisgenoot zijn van een besmet iemand of daar nauw contact mee hebben gehad, gaan ook in quarantaine.

Booster prik

De boosterprik zou beter moeten beschermen tegen de omicron variant. Toch gelden de nieuwe richtlijnen ook voor de mensen die al een prik hebben gehad. Dit heeft het RIVM vrijdag bekend gemaakt. RIVM past de richtlijn aan na het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT). De nieuwe regels stellen ook dat huisgenoten en nauwe contacten zich tot tien dagen na het laatste contact niet in grote groepen mogen begeven en kwetsbare mensen moeten vermijden.