Kans op gladde wegen tijdens de feestdagen

vr 24 december 2021 17.58 uur

LEEUWARDEN - Tijdens eerst en tweede kerstdag kan het verraderlijk glad worden op de Friese wegen. Het KNMI heeft voor weekend code geel afgekondigd voor Friesland vanaf vrijdagavond 22.00 uur. Deze weerwaarschuwing is geldig tot zaterdagochtend 8.00 uur. Voor zondag geldt de waarschuwing voor 12.00 uur tot 17.00 uur.

Door een combinatie van lage temperaturen en neerslag kan op grote schaal ijzel ontstaan. Met name op zondag is deze kans groot. De andere dagen is er kans op gladheid door bevriezing. Het wordt dus oppassen geblazen als je met kerst de weg op moet.