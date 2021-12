Von Brucken Fock nieuwe uitbater Kruisweg DamwÃ¢ld

Von Brucken Fock nieuwe uitbater Kruisweg Damwâld

vr 24 december 2021 15.16 uur

DAMWâLD - Het bestuur van stichting Doarpshûs de Krúswei heeft een nieuwe huurder gevonden voor De Kruisweg in Damwâld. De 35-jarige Boudewijn Von Brucken Fock uit Feanwâlden wil het bruincafé verbouwen tot een trendy restaurant met terras. Met daarbij nog een evenementenzaal en grote vergaderruimte. Het blijft ook een dorpshuis.

Von Brucken Fock komt oorspronkelijk uit Den Haag en werkt momenteel bij een horecagelegenheid in Dokkum. Toen hij voor het eerst in Damwâld kwam, viel zijn oog gelijk op het karakteristieke gebouw uit 1881. "Het is een heel gaaf pand met veel mogelijkheden in het centrum van het dorp. Ik heb er onwijs veel zin in om dit avontuur aan te gaan. Ben nu hard op zoek naar een goede chefkok."

Als het vanwege de coronamaatregelen weer mogelijk is, wil Boudewijn Von Brucken Fock maart 2022 de deuren van het verbouwde restaurant openen. "Minimaal twee keer per maand kunnen dorpsbewoners in de zaal van de Kruisweg voor \'mienskip-activiteiten’ terecht. Als daarnaast het horeca-deel eenmaal loopt en het weer mag, wil ik de zaal ook weer gebruiken voor evenementen, bruiloften en recepties."

Sinds 2009 is gemeente Dantumadiel eigenaar van het Rijksmonument. Vanaf 1 januari 2022 wordt stichting Doarpshûs de Krúswei als huurder verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en daarmee de afspraken met de uitbater. "It doarpshûs is op dizze wize écht fan it doarp. Wy hawwe fertrouwen yn it bestjoer dat it harren slagget." zegt wethouder Gerben Wiersma.