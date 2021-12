Inloggen bij DigiD niet mogelijk door storing

vr 24 december 2021 11.19 uur

LEEUWARDEN - Door een landelijke storing is het op dit moment niet mogelijk om in te loggen bij DigiD. Zij laten weten dat er gezocht wordt naar de oorzaak van de storing. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost zal zijn.

Door de storing lukt het sommige mensen niet om een afspraak te maken voor een boostervaccin of een test. Bij de website allestoringen.nl zijn inmiddels honderden meldingen binnengekomen.