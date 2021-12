Hûnekop-film Stjer nu online te zien voor 10 euro

vr 24 december 2021 11.13 uur

LEEUWARDEN - De film Stjer is vanaf heden online te zien voor 10 euro. De streamingssite ging donderdagavond officieel in première. De film is een project van zanger van muziekband Hûnekop en regisseur Janko Krist.

In de afgelopen maanden trok de film bijna 15.000 mensen naar de bioscoop. Dat aantal is voor Friese begrippen best veel, vooral ook omdat bezoekers alleen met een coronapas toegang kregen.

Na de afkondiging van de lockdown afgelopen zaterdag, moest er wat anders verzonnen worden. "Der hawwe wy op ynspyle troch de film sa gau as mooglik online te setten" aldus Emiel Stoffers. "Sadat eltsenien him yn dizze krystfakansje thús sjen kin."

Zo blijft het pionieren voor de makers van de film, want een distributeur hebben ze niet. "Earst hawwe wy de bioskopen al safier krigen dat sy us film fertoanden, dat run harstikke goed. En no probere wy it fia in eigen site, soks gebeurt hast nooit, it is ien grut avontuur. Wy sjogge wol hoe it rint" aldus regisseur Janko Krist.

De film is te bekijken via film.stjer.frl en kost bijna 10 euro.