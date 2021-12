Babyboom in coronatijd? Friesland blijkt koploper

wo 22 december 2021 17.47 uur

DAMWâLD - Tussen de Friese lakens was er in 2020 niets te merken van de coronabeperkingen. In Friesland is dit jaar namelijk sprake van een heuse babyboom. Van januari tot en met oktober werden dit jaar al 5.284 baby's geboren. Dit zijn er 431 meer dan tijdens de eerste 10 maanden van vorig jaar, wat neerkomt op een stijging van 8,9%.

Friesland is hiermee koploper van Nederland. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het CBS en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ook onder de rivieren was er meer pret in bed. Zo was er in Noord-Brabant een stijging van 7,9% en in Limburg werden er 7,3% meer baby’s geboren. De kleinste stijging vond plaats in Zeeland (+2,8%).

Grootste stijging in Harlingen, Westellingwerf en Waadhoeke

In de gemeente Harlingen werden de eerste 10 maanden van het jaar al 123 baby’s geboren. Dit zijn er 42 meer dan tijdens dezelfde periode in 2020 en zelfs 20 meer dan in heel 2020. Ook in Westellingwerf waren er van januari tot en met oktober verrassend meer geboortes dan dezelfde periode vorig jaar (+14,5%), gevolgd door de gemeente Waadhoeke (+12,8%).

Daling geboortes in Dantumadiel

Dantumadiel is de enige Friese gemeente waar geen babyboom heeft plaatsgevonden. Hier werden de eerste tien maanden van 2021 juist 8 minder kinderen geboren (-5,2%).