9000 Friese 75+'ers haalden (nog) geen boosterprik

wo 22 december 2021 17.37 uur

LEEUWARDEN - Zo'n 9000 Friezen boven de 75 jaar hebben geen boosterprik gehaald. Ze worden door de GGD Fryslân nu alsnog uitgenodigd om dat te gaan doen. Ze krijgen allemaal nog een brief toegestuurd via de eigen gemeente. "De 75-plus inwoners hoeven zo niet meer te wachten op de landelijke uitnodiging van het RIVM. Zelf bellen of een online afspraak te maken is niet meer nodig." zo laat de GGD Fryslân weten.

In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers snel een extra prik (boostervaccinatie) aangeboden krijgen. Voor een deel van de mensen blijkt het echter moeilijk te zijn om een prikafspraak te maken. Zij wachten nog op de brief van het RIVM, missen de oproepen via social media of komen er niet door bij het landelijke afsprakennummer.

Om met name ouderen die al aan de beurt zijn hierin tegemoet te komen, verlaagt GGD Fryslân deze drempels door hen gewoon in te plannen en uit te nodigen. Alle Friese inwoners van 75 jaar en ouder ontvangen zodoende binnenkort een brief van hun gemeente, met daarin een tijdstip voor een vaccinatieafspraak.

De ouderen die nog geen afspraak hebben, hoeven dus niet meer te bellen of een online afspraak te maken voor een extra prik (boostervaccinatie). Zij kunnen op vertoon van de brief en hun identiteitsbewijs op de gereserveerde tijd terecht bij de priklocatie. Wie geen gebruik wil maken van het aanbod of wie al een afspraak heeft staan in 2021 mag de brief gewoon negeren.

Nils van Mourik, manager GGD uitvoeringsteams testen en vaccineren: "Ontzettend mooi dat de Friese gemeenten het belang inzien van deze actie en meehelpen om hun oudere inwoners aan te schrijven. Het versneld vaccineren is een gigantische operatie, dat moeten we echt samen doen. Het gaat om een extra service, mensen mogen natuurlijk ook de brief van het RIVM afwachten."

De actie speelt niet op de Waddeneilanden. Hier hebben de 75-jarigen de extra prik (boostervaccinatie) al ontvangen.