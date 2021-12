N355 bij Hurdegaryp tijdelijk afgesloten na aanrijding

di 21 december 2021 22.20 uur

HURDEGARYP - De N355 bij Hurdegaryp (richting E-10) was dinsdagavond tijdelijk afgesloten vanwege een aanrijding. Een auto zou in botsing zijn gekomen met de vangrail en raakte daarbij flink beschadigd. De weg werd daarom korte tijd afgezet voor het doorgaande verkeer.

Bij het ongeval zou in elk geval één man zijn aangehouden door de politie. Hij is meegenomen in een politieauto. Het is nog onduidelijk waarom. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Een berger heeft de auto later afgevoerd.