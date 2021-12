Kortstondige brand bij garagebedrijf in Drachten

di 21 december 2021 19.23 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte dinsdagavond om 19.07 uur uit voor een brand bij een garagebedrijf. De brandweer spoedde zich naar het bedrijf aan het Helmhout in Drachten.

Bij aankomst leek het erop dat de brand al grotendeels uit was. Met een ladder is het dak nog beklommen voor een inspectie. Daar bleek niets aan de hand te zijn, er lag alleen ijs op het dak.

De brand was ontstaan door kortsluiting in een verdeelkastje voor de verlichting in het plafond. De kortsluiting veroorzaakte rookontwikkeling.