Jaloerse verdachte mept buurman met deegroller: 2 maanden cel

di 21 december 2021 16.35 uur

LEEUWARDEN - Eind maart, begin april was een Drachtster (35) een paar keer betrokken bij geweldsincidenten. Op 28 maart had hij zijn buurman met een deegroller op het hoofd gemept. Dinsdag veroordeelde de politierechter hem tot twee maanden cel. De man was bij alle incidenten onder invloed.

Alcoholverslaving

De rechter bepaalde ook dat de Drachtster zich moet laten behandelen. Dat kan ook inhouden dat hij kortstondig moet worden opgenomen in een kliniek om af te kicken van zijn alcoholverslaving.

Deegroller

De Drachtster verdacht zijn vriendin ervan dat ze vreemd was gegaan met de buurman. Na een woordenwisseling ging de man naar huis om terug te komen met een deegroller. De buurman kreeg klappen op het hoofd en raakte gewond. Hij had onder meer een gebroken oogkas en een gebroken jukbeen.

“Kon er met mijn vuisten niet bij”

Op de vraag waarom hij een deegroller had opgehaald, had hij geantwoord dat de buurman redelijk groot was. “Ik kon er met mijn vuisten niet bij’. Op 10 april leek het weer koek en ei op de buurt, de buurman had zelfs een poging gedaan om de aangifte in te trekken. Een dag later ging het toch weer mis: de verdachte smeet een steen bij de buurman door de achterruit.

Zorgboerderij

Bijna twee weken later drong hij naar binnen bij de zorgboerderij in Frieschepalen waar zijn vriendin verbleef. Een begeleider die hem probeerde tegen te houden kreeg een paar klappen. Nadat hij eerst was weggestuurd en zelfs door de politie bij de bushalte was afgezet, was de verdachte toch weer teruggegaan. Deze keer verdacht hij zijn vriendin ervan dat ze vreemd ging met haar begeleider.

Gestalkt en bedreigd

De – inmiddels ex - vriendin had bij de politie verklaard dat ze al een poosje werd gestalkt en bedreigd door de Drachtster. De man heeft een strafblad en hij heeft ook al eens de ISD-maatregel opgelegd gekregen, een gedwongen opname in een instelling voor veelplegers. De reclassering adviseerde een behandeling. Die werd ook opgelegd. Als stok achter de deur legde de rechter naast de twee maanden cel een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden op, met een proeftijd van drie jaar.