Mishandeling in Oosterwolde: politie zoekt getuigen

ma 20 december 2021 22.44 uur

OOSTERWOLDE - Op het plein tegenover Trambaan8 heeft vrijdagavond tussen 18.00 en 18.15 uur een mishandeling plaatsgevonden. Een fietser kreeg hier ruzie met een voetganger. De man op de fiets heeft de wandelaar meerdere klappen gegeven en is er daarna vandoor gegaan in de richting van de Stationsstraat. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie.

Wat de aanleiding is geweest van deze ruzie is nog onbekend. De politie wil graag in contact komen met mensen die hiervan getuige zijn geweest. De dader is een man van rond de 20 jaar, heeft een slank postuur en kort donkerblond haar. Hij droeg een grijs/zwarte jas en had een zwarte rugtas om. Hij ging er vandoor op een herenfiets.