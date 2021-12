Gratis parkeren in Dokkum tijdens de feestdagen

ma 20 december 2021 13.45 uur

DOKKUM - In Dokkum kan rond de feestdagen gratis geparkeerd worden. De gemeente Noard East Fryslan hoopte hiermee twee dingen te bereiken: minder schade aan parkeerautomaten door vuurwerk en meer mensen die lokaal hun inkopen gaan doen. Of dat nu nog gaat lukken met de huidige lockdown, is de grote vraag.

Vuurwerkschade voorkomen

De parkeerautomaten worden, net als voorgaande jaren, in de periode rond de jaarwisseling buiten gebruik gesteld. De afgelopen jaren was de maatregel om de automaten af te schermen succesvol volgens de gemeente.

Lokaal kopen motiveren

Daarnaast hoopte de gemeente dat het gratis parkeren mensen zou overhalen om vooral lokaal te kopen en hiermee middenstand te steunen. Helaas zal dat moeilijk worden, aangezien de meeste winkels momenteel gesloten zijn vanwege de maatregelen.

In het centrum van Dokkum kan gratis geparkeerd worden vanaf vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022.