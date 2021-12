Brandweer in actie voor brandende stofzuiger

zo 19 december 2021 15.44 uur

DOKKUM - De Dokkumse brandweer werd zondag rond 15.30 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de IJsvogel in Dokkum. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een stofzuiger die in brand was gevlogen. De brand was snel onder controle.

De brandweerlieden hebben de woning geventileerd. Daarna konden ze weer terug naar de kazerne.

