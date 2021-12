Donatie van 1450 euro voor De Skulp

za 18 december 2021 17.15 uur

AUGUSTINUSGA - Zaterdagmiddag werd door de vrijwilligers van de Radio Bouwcombinatie uit Augustinusga 1450 euro gedoneerd aan Stichting De Skulp. De Skulp is een organisatie, die in Friesland in plaatsen waar ook ziekenhuizen staan, ontmoetingsplekken heeft voor mensen die leven met kanker. In Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden zijn inmiddels van deze 'cafë's'. In Drachten zit de ontmoetingsplek aan het Kyriat Onoplein, in 'De Werkplaats'. De Skulp wordt ondersteund door het KWF.

Het bedrag werd op 9 oktober ingezameld tijdens een feest, georganiseerd door Wytze, Ledy, Peter, Jacob, Nienke en Meintje. Anneke Jonker (teamleider De Skulp Drachten) en Hilda de Haan namen namens De Skulp het bedrag in ontvangst en waren zeer content. Ze zullen zorgen dat het goed terecht komt.

Op 31 december gaat Radio Bouwcombinatie geld inzamelen voor de Hartstichting, zij zijn dan vanaf 19.00 uur te beluisteren op 106.8 FM.