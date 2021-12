Bewoner jaagt inbrekers weg via intercom

za 18 december 2021 14.14 uur

GORREDIJK - Twee mannen werden vrijdagavond verstoord toen zij een poging deden om in te breken in een woning aan de Rival in Gorredijk. De bewoner wist de inbrekers rond 18.20 uur weg te jagen via het beveiligingssysteem. Door te praten via de intercom schrokken de mannen, waarna ze zijn gevlucht.

De woning heeft geen schade opgelopen. Wel raakte een schutting beschadigd toen de mannen de tuin binnendrongen. Mocht u iets verdachts gezien hebben dan kunt u contact opnemen met de politie.