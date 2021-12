Man (28) rijdt met drugs op door Leeuwarden

za 18 december 2021 14.05 uur

LEEUWARDEN - De auto van een 28-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is donderdagavond in beslag genomen door de politie. De bestuurder werd om 20.15 uur aan de kant gezet op de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden.

Bij de controle werd duidelijk dat de automobilist reed onder invloed van drugs, een ongeldig rijbewijs had en rondreed in een onverzekerde auto. Omdat het niet de eerste keer betrof, werd de verdachte aangehouden. Ook zijn voertuig is in beslag genomen.