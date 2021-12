Brandweer redt stieren uit mestkelder

za 18 december 2021 08.30 uur

SURHUIZUM - Het was een niet zo'n fris klusje vrijdagochtend voor de brandweer van Surhuisterveen en Kollum. Er zaten namelijk twee stieren vast in een mestkelder. Na een gasmeting om te kijken of de kust veilig was konden ze aan de slag.

Een andere boer heeft geholpen met een shovel. Hiermee werd het rooster omhoog getild. Hierdoor werd het voor de brandweer makkelijker om de beesten te redden. De stieren konden uiteindelijk weer herenigd worden met de andere dieren. Ze raakten niet gewond, maar waren wel uitgeput.

De brandweerlieden werden door het boeren echtpaar getrakteerd op koffie met cake.