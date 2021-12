Man bestraft voor oplichten werkgever

vr 17 december 2021 14.49 uur

GROU - ASSEN (ADP) - Een 32-jarige man uit Grou moet voor het oplichten van zijn werkgever in Assen een werkstraf van 180 uur uitvoeren. De man boekte als medewerker van een groothandel installatiematerialen retour, die niet terug waren gekomen. Het geld stak hij in eigen zak.

De man kon vanaf februari 2019 ruim een jaar lang zijn gang gaan. Totdat iemand materialen terugbracht en hiervan het geld niet terugkreeg. Er stond al een retourboeking in het systeem. De alarmbellen gingen af en de boeken werden gecontroleerd. De man liep tegen de lamp en hij bekende meteen. Hij mocht zonder een loonzakje definitief naar huis. De man stond binnen het bedrijf bekend als een harde werker. Er was hem net een betere functie in het vooruitzicht gesteld.

Zijn leidinggevende toonde zich stomverbaasd. Hij was op zitting aanwezig. De gewezen werknemer zei tegen de rechter dat hij door leningen in de financiële problemen terecht was gekomen. "Hij had naar ons toe moeten komen, dan hadden we naar een oplossing kunnen zoeken", liet zijn toenmalige teamleider namens het bedrijf weten. De verdachte raakte niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zijn relatie en huis. Hij betaalt uit eigen beweging het gestolen bedrag van 21.000 euro in porties terug. De man was niet eerder met justitie in aanraking geweest.