Man (49) 'lokte' kinderen via Tiktok en liet zijn piemel zien - eis 8 maanden cel en behandeling

do 16 december 2021 21.45 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Sneek benaderde deze zomer jonge kinderen van 9 en 10 jaar via de app Tiktok en maakte afspraakjes met ze. Bij die heimelijke ontmoetingen, meestal in de bosjes, liet de man zijn geslachtsdeel zien.

Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) acht maanden cel plus acht maanden cel plus acht maanden voorwaardelijk.

Geen contact via social media

Officier van justitie Bas Rademacher wil ook dat de Sneker zich laat behandelen en dat hij geen contact opneemt met de slachtoffers. Ook moet de rechtbank wat Rademacher betreft beslissen dat de man contact met minderjarigen via social media vermijdt. En hij zou zich niet mogen vertonen in de woonplaatsen van de slachtoffers. De dagvaarding sprak van drie slachtoffers, in Burgum, Holwerd en Zwolle.

Aubergine-icoontje

In werkelijkheid zou de Sneker ook kinderen in Garyp en Sumar hebben benaderd. Hij maakte contact via Tiktok: hij plaatste berichtjes met een aubergine-icoontje, een verwijzing naar een penis. Met de begeleidende tekst: “Wat zou je ervoor over hebben om dit te zien?” En hij beloofde geld – 150 euro – en videogames. Gevraagd naar het waarom antwoordde hij “Puur voor de reacties, kijken hoe de mensen erop reageren”. Hij heeft daadwerkelijk kinderen geld heeft gegeven.

Nieuwe Tiktok-account

Omdat de berichten seksueel uitgelegd konden worden werd de man door Tiktok op de vingers getikt. “Ik hield me niet aan de richtlijnen”, wist hij. Toch had hij een nieuwe account aangemaakt. Weer kreeg hij van de rechters de vraag waarom? “Dat weet ik eigenlijk niet, het was heel simpel om een nieuwe account aan te maken”, luidde het antwoord.

Onder de kleding aangeraakt

Begin juni sprak hij in Burgum af, met een negenjarig jongetje, bij basisschool de Arke. Een week eerder, op tweede pinksterdag, had hij in Garyp een meisje ontmoet. Na Burgum volgden ontmoetingen in Zwolle en Holwerd. Hij zou het meisje op de kleding hebben aangeraakt, maar dat bestreed hij. Hij had haar wel zijn piemel laten aanraken, maar dat was volgens hem niet meer dan “een tikje”. Het meisje uit Zwolle had verklaard dat de verdachte ook haar had aangeraakt, maar dan onder de kleding.

Nog een afspraak in de telefoon

Ook dat was volgens de verdachte niet waar. Het meisje uit Holwerd had meteen thuis verteld wat er was gebeurd. De politie werd ingeschakeld en zette een afspraakje in scene voor het weekend erna. Meteen bij het betreden van het plein van basisschool de Tsjelke werd de man aangehouden. In zijn telefoon vond de politie nog een afspraak, in Groningen, op dezelfde dag dat hij in Holwerd werd opgepakt.

“Bats! Nou hou ik er mee op”

Hij beweerde dat hij tot inkeer was gekomen toen hij naar Holwerd reed. “Ik dacht: dit is de laatste keer”. Hij zou van plan zijn geweest om het meisje te vertellen “dat het niet goed was waar wij mee bezig waren”. De verdachte: “Het kwam in een keer in mij op: Bats! En nou hou ik er mee op. Ik dacht ik heb hulp nodig, dit is niet goed”. Dat hij toch zo lang was doorgegaan had in zijn ogen te maken met “de spanning en de aandacht”. “Het laten zien van mijn geslachtsdeel vond ik interessant, vond ik spannend”. Hij dacht dat hij er opgewonden van zou worden om zijn penis te laten zien, maar dat was niet zo. Achteraf was hij blij dat hij tegen de lamp was gelopen. “Dit ging veel te ver”.

Geen pedofiele stoornis

Hij zou verder niks met minderjarigen hebben. Een psycholoog kon geen pedofiele stoornis ontdekken. Volgende de deskundige reageerde de verdachte op degenen die toehapten. Kinderen waren eigenlijk een gemakkelijk slachtoffer. Wel is er volgens de deskundige sprake van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en narcisme.

Zwaar te verduren in de gevangenis

De man zou de neiging hebben zichzelf te overschatten en hij staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Nadat bekend werd waar hij voor zat, kreeg hij het in de gevangenis zwaar te verduren. Vanwege de veiligheid werd hij naar een andere afdeling overgeplaatst. In een krantenartikel zou hij als een pedofiel zijn neergezet. “Maar dat ben ik helemaal niet, het heeft mij behoorlijk de das omgedaan”. Hij heeft zijn lesje wel geleerd. “Dit is een hel, dit wil ik nooit weer”.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.