Piloot vliegt 'Merry Xmas' in Friese luchtruim

wo 15 december 2021 20.08 uur

DRACHTEN - Een gevlogen route van het vliegtuig PH-2S7 gaat woensdag 'viraal' op social media. Piloot Christiaan Beers uit Boksum is verantwoordelijk voor de actie. Hij vloog woensdag - uiteindelijk in tweeënhalf uur tijd - het woord 'Merry Xmas' in het Friese luchtruim.

Kerstkaartje

"Mijn plan was om deze lijnen te vliegen en later een plaatje van deze route als kerstkaart te versturen naar vrienden en kennissen" aldus Beers. Of de kerstkaart nog verstuurd moet worden, is nu de vraag. Overal online gaat het plaatje al de ronde. "Ik heb inmiddels al meerdere reacties uit het land gehad....."

Zendertje

Beers had niet verwacht dat een hoop mensen de 'flightradar' in de gaten houden. Elk vliegtuig heeft een zendertje waardoor de luchtverkeersleiding weet waar alle vliegtuigen vliegen. Aan de hand van deze gegevens worden routes zichtbaar welke te zien zijn op diverse sites.

Route

Beers steeg woensdag op vanaf het vliegveld in Drachten en had de route van de letters vooraf uitgezet in zijn navigatiesysteem. De route werd gevlogen op een hoogte tussen de 300 en 500 meter.

Klik hier om de route gedetailleerd te bekijken.