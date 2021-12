Auto's in botsing op A7 bij Terwispel

di 14 december 2021 23.40 uur

TERWISPEL - Meerdere voertuigen kwamen dinsdagavond met elkaar in botsing op de A7 bij Terwispel (richting Drachten). Vlak na het tankstation De Wâlden vond de aanrijding plaats. Eén auto kwam tegen de vangrail in de middenberm tot stilstand.

Om 23.13 uur werd aanvankelijk groot alarm geslagen waarbij de brandweer en een ambulance werden opgeroepen. Al snel was duidelijk dat er niemand gewond is geraakt. De politie heeft de linker rijstrook afgesloten in verband met de afhandeling van het ongeval.