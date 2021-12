Maarten van der Weijden doet Elfsteden triathlon in 2023

ma 13 december 2021 22.00 uur

DOKKUM - Maarten van der Weijden is maandag om 17.31 uur gefinisht in het stromingszwembad achter De Abdij in Dokkum na een virtuele zwemtocht van 200 km langs de elf steden. Met de actie heeft Maarten van der Weijden zo'n 80.000 euro bijelkaar gezwommen voor kankeronderzoek.

De laatste minuten zwom Maarten zijn grote vriend Sebastiaan mee. Sebastiaan was tijdens de elfsteden zwemtocht Maarten zijn coach. Wat niemand ooit kon vermoeden was dat Sebastiaan nu zelf door kanker is getroffen.

Bestraling

's Ochtends werd Sebastiaan nog bestraald in het ziekenhuis en 's middags zwom hij met Maarten mee richting de finish. Hoewel Sebastiaan zo graag mee wilde zwemmen, ontbrak het hem aan de kracht om door te zwemmen. Daarom sprong hij net voor de laatste minuten bij Maarten in het bad.

De finish werd een emotioneel moment voor Sebastiaan en Maarten. Na de finish sprak Maarten: Bijna iedereen heeft wel een Sebastiaan die hij kent die kanker heeft en daar doe ik dit voor en zal dit blijven doen.

Triathlon Elfstedentocht

Maarten kondigde aan dat hij medio Juni 2023 een triathlon langs de Friese elf steden wil doen. Hij wil dan 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en als laatste 200 kilometer te voet afleggen.

Nadat Maarten om half zes uit het water was gestapt, stapte hij op de fiets om richting Leeuwarden te fietsen. Hij werd vergezeld door drie triatleten.

