Echtpaar Bies-Benedictus 65 jaar getrouwd

ma 13 december 2021 15.02 uur

BURGUM - Maandag was het precies 65 jaar geleden dat Kees Bies (23-04-1932) en Jantje Bies-Benedictus (11-03-1934) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben ging het echtpaar op hun huwelijksdag persoonlijk feliciteren.

De heer Kees Bies is geboren op een skûtsje, maar groeide op in Garyp. Ook mevrouw Jantje Bies-Benedictus groeide op in Garyp. Ze leerden elkaar kennen op de lagere school in het dorp. Na hun trouwen bleven ze in Garyp wonen. Ze kregen vier kinderen: twee jongens en twee meisjes.

Eén van hun zonen kwam tijdens zijn stage in Griekenland door een verkeersongeluk om het leven. Het echtpaar kreeg zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.



De heer Bies werkte als accountant in onder andere Leeuwarden en Heerenveen. Mevrouw Bies-Benedictus werkte voor haar huwelijk als secretaresse en in de huishouding. Daarnaast deed ze administratieve werkzaamheden.



Beiden waren actief in het verenigingsleven en deden vrijwilligerswerk. Kees Bies ontving 9 jaar geleden een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij de Stichting Welzijn Ouderen Tytsjerksteradiel, Streekmuseum Burgum, Protestants Christelijke Ouderen Bond en voor diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk.

Daarnaast was hij penningmeester van de damclub en de Fryske Krite Burgum. Ook Jantje Bies-Benedictus deed veel vrijwilligerswerk, onder andere in Berchhiem.



Het echtpaar Bies is nog gezond en woont met hulp van de kinderen, die in de buurt wonen, nog zelfstandig.