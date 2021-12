Topdrukte bij McDonald's voor gratis hamburgers

ma 13 december 2021 14.48 uur

DOKKUM - Het is maandagmiddag druk bij de nieuw geopende McDonald's in Dokkum. Scholieren wisten deze maandag het fastfood-restaurant goed te vinden. Honderden scholieren scoorden een gratis hamburgermenu. Dit cadeautje kon maandag alleen via de Mcdrive opgehaald worden.

Het restaurant zelf gaat dinsdag om 11.00 uur officieel pas open. De gratis hamburgers konden maandag tussen 14.00 uur en 17.00 uur worden afgehaald. Helaas leidde het buiten ook tot heel veel weggegooid afval wat niet in de afvalbakken was beland.

FOTONIEUWS