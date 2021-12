Vreemde lucht in straat doet brandweer uitrukken

zo 12 december 2021 21.15 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest zondagavond om 20.37 uur in actie komen die een onduidelijke geur die in de straat hing. Dit betrof de Ra'anana in Gorredijk.

De brandweer is ter plaatse gekomen om te onderzoeken waar het probleem zich voordeed. Putten in het wegdek zijn gelicht en auto's geopend om te kijken of er mogelijk een voertuig iets lekte. Mogelijk was één van de auto's de oorzaak.

De brandweer is na een inspectie weer teruggekeerd naar de kazerne.